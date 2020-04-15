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В Гомеле суд вынес решение по делу учительницы, которая порвала ухо третьекласснице
15.04.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня суд Советского района Гомеля вынес решение по уголовному делу частного обвинения в отношении учителя младших классов, которая во время урока схватила школьницу за ухо и травмировала его.
Теперь уже бывшего педагога гимназии № 71 Гомеля, 47-летнюю Татьяну П. (после инцидента женщина была уволена из учебного заведения) признали виновной в причинении легкого телесного повреждения. Суд приговорил ее к штрафу в размере 70 базовых величин (1890 рублей).
Поскольку в действиях учительницы был состав преступления по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения), заявители имели право возбудить в суде дело частного обвинения. Именно так родители девочки и поступили.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме.
47-летнего педагога руководство школы характеризовало положительно. Известно, что в 2017 году она становилась «Учителем года». Минобр
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Сегодня суд Советского района Гомеля вынес решение по уголовному делу частного обвинения в отношении учителя младших классов, которая травмировала школьнице ухо.
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