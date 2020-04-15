ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гомеле суд вынес решение по делу учительницы, которая порвала ухо третьекласснице

15.04.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Советского района Гомеля вынес решение по уголовному делу частного обвинения в отношении учителя младших классов, которая во время урока схватила школьницу за ухо и травмировала его.

Теперь уже бывшего педагога гимназии № 71 Гомеля, 47-летнюю Татьяну П. (после инцидента женщина была уволена из учебного заведения) признали виновной в причинении легкого телесного повреждения. Суд приговорил ее к штрафу в размере 70 базовых величин (1890 рублей).

Напомним, 21 января между учителем и ученицей третьего класса гимназии № 71 произошел конфликт: педагог схватила за ухо ребенка и травмировала его. Родители написали заявление в милицию, началась проверка. 17 февраля стало известно, что проверку закончили. Однако результаты в милиции не рассказали, сославшись на то, что в данном случае затрагиваются интересы ребенка и сведения могут быть озвучены только законными представителями при их согласии.

Поскольку в действиях учительницы был состав преступления по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения), заявители имели право возбудить в суде дело частного обвинения. Именно так родители девочки и поступили.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

47-летнего педагога руководство школы характеризовало положительно. Известно, что в 2017 году она становилась «Учителем года». Минобр заявил, что «независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой».

Читайте также

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня суд Советского района Гомеля вынес решение по уголовному делу частного обвинения в отношении учителя младших классов, которая травмировала школьнице ухо.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинск приходит байк-шеринг: уже привезли 300 велосипедов и 50 самокатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика