В Пинск приходит байк-шеринг: уже привезли 300 велосипедов и 50 самокатов

Источник материала: Tut.by

14 апреля в Пинск приехала первая партия велосипедов байк-шеринга «Колобайк», сообщает «Варяг» .





Всего на улицах города появится не менее 300 байков и 50 электросамокатов.

Напомним, осенью прошлого года байкшеринг появился в Бресте — и вот здесь мы рассказывали , как это работает. Изначально в город привезли 100 велосипедов. Компания «Колобайк» заявляла, что если опыт окажется удачным, то в 2020 году количество транспорта увеличится до 1000.