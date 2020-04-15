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В Пинск приходит байк-шеринг: уже привезли 300 велосипедов и 50 самокатов
15.04.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 апреля в Пинск приехала первая партия велосипедов байк-шеринга «Колобайк», сообщает
Всего на улицах города появится не менее 300 байков и 50 электросамокатов.
Напомним, осенью прошлого года байкшеринг появился в Бресте — и
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Первая партия велосипедов уже в городе.
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