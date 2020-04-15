Двух белорусов будут судить за разбой в Смоленской области

Источник материала: Tut.by

Двух белорусов будут судить за разбойные нападения в Смоленской области России. Они грабили магазины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В мае 2019 года 29-летний и 31-летний белорусы совершили серию разбойных нападений на магазины в городах Смоленской области.

Ограбления происходили по одному сценарию: преступники, маскируясь с помощью медицинских масок и солнцезащитных очков, угрожали пневматическим пистолетом, забирали из касс деньги, а затем скрывались на машине. С собой они брали скотч, чтобы связывать жертв, если кто-то из них решит оказать сопротивление.

Белорусы успели совершить три нападения в городах Вязьма, Сафоново и Гагарин, общая сумма ущерба составила около 75 тысяч российских рублей (всего лишь чуть более 1000 долларов — прим. TUT.BY). В ходе расследования местные правоохранители обратились к своим коллегам из ГУБОПиК МВД Беларуси, с помощью которых смогли установить личности преступников.

Белорусов задержали, в данный момент уголовное дело направлено в суд.