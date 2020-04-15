В преддверии Пасхи христиане смогут присоединиться к богослужениям, не выходя из дома

Источник материала: Единство

Телеканал «Беларусь 3»

16 апреля 12:00 – прямая трансляция в Великий Четверг Чина умовения ног из Минского Свято-Духова кафедрального собора;

17 апреля 14:00 – прямая трансляция Вечерни с выносом Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора;

17 апреля 19:00 – прямая трансляция Утрени с Чином погребения Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

Телеканал «НТВ-Беларусь»

18 апреля 13:15 – прямая трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме (схождение Благодатного огня и Всеправославная молитва о мире на Святой Земле).

Телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24»

18 апреля 23:45 – прямая трансляция Праздничного Богослужения на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

Белтелерадиокомпания приглашает всех верующих провести важные духовные дни дома и увидеть все богослужения в прямом эфире и в полном объеме.

ПРЕСС-СЛУЖБА БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ