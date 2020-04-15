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Завершение страстной недели

15.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Завершение страстной недели

Последняя перед Пасхой неделя — Страстная неделя. Каждый ее день наполнен особым смыслом, с каждым связаны приметы и традиции. Страстной неделю называют от слова «страсти», с церковнославянского языка  это «страдания, испытания». В Страстную неделю существует запрет на крещение, венчание и, конечно, на ссоры, ругань и обиды. Нельзя ходить в развлекательные заведения и посещать мероприятия, что, в условиях карантина соблюсти не только не сложно, но просто необходимо.

Верующим на этой неделе нельзя употреблять животную пищу, мясные, молочные продукты, рыбу, алкоголь. Остановимся более подробно на второй половине недели. Итак, Великая среда. В среду нельзя шить и вышивать. Начинается генеральная уборка дома, которую заканчивали уже в Чистый четверг.

Сегодня также выбирали пасхальные яйца. Верили, что приобретенные в этот день они дольше останутся свежими.

Чистый четверг полностью посвящается очищению и физическому, и духовному. Все стремились встать до рассвета и искупаться, чтобы следующий год миновали болезни.

В четверг начинали подготовку пасхальных куличей. Замешивали тесто, выпекали первый кулич, но из-за поста пробовать его не разрешали.

Считалось, что если выпечка получалась румяной, то это к счастью и удаче, подгорела — надо ждать неприятностей.

В чистый четверг нельзя было оставлять немытую посуду.

Страстная пятница — день, наполненный горечью и скорбью, когда верующие всего мира почитают жертву Христа, распятого на Голгофе за наши грехи.

Этот день проводили в тишине и молитвах. Физический труд не приветствовался, кроме подготовки к Пасхе.

В пятницу не только пекли куличи, но и красили яйца. Верили, что выпечка, приготовленная в этот день, еще долго будет ароматной и свежей.

Считалось, какая погода будет в Страстную пятницу, такой будет и вся весна.

Великая суббота — последний день Великого поста называется Тихим — по-прежнему нельзя браниться, кричать, ссориться и веселиться.

В этот день советовали не брать и не давать в долг, иначе проблемы с деньгами будут весь год.

Время следовало проводить в молитве, физиче-ский труд под запретом.

В субботу заканчивали все приготовления к праздничному столу. Во второй половине дня многие шли в храм посвятить крашенки и куличи.

Завершается Страстная седмица светлым праздником Пасхи.

 
 
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Последняя перед Пасхой неделя — Страстная неделя. Каждый ее день наполнен особым смыслом, с каждым связаны приметы и традиции. Страстной неделю
 
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