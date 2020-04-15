Гродненец получил доступ к аккаунтам в соцсетях бывшей жены и выяснял отношения с ее кавалерами

Источник материала: Tut.by

В Гродно 40-летний мужчина втайне от бывшей жены поменял логин и пароль от ее страницы на сайте знакомств, а также изучал и скачивал ее переписку с виртуальными поклонниками. В отношении гродненца возбуждено уголовное дело, сообщает милиция региона.



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В прошлом году пара развелась, однако подозреваемый периодически навещал свою дочь, которая проживает с бывшей супругой. В гостях мужчина нередко пользовался гаджетами хозяйки. При этом к персональным данным аккаунтов доступ оказался свободным. Бывший муж пользовался этим и неоднократно менял логин и пароль от страницы на сайте знакомств и от личного кабинета на сайте мобильного оператора.

— В течение нескольких месяцев гродненец изучал переписку жены, а также запрашивал детализацию ее телефонных звонков. Все сведения он сохранял себе. В последующем мужчина связывался с некоторыми абонентами и из ревности выяснял с ними отношения, пока потерпевшая не обратилась в милицию, — рассказали в Ленинском РОВД Гродно.

Известно, что подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия в отношении бывшей супруги.