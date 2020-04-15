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Что удивляет туристов, которые приезжают в Беларусь, рассказала экскурсовод Евгения Дуко
15.04.2020 17:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT18 апреля миллионы людей по всему миру отмечают Международный день памятников и исторических мест. За последние годы в Беларуси создано много новых туристических маршрутов, которые проходят по историческим местам. Какие места привлекают туристов? Насколько хорошо сами белорусы знают памятники и исторические места своей страны? Мы спросили экскурсовода Евгению Дуко.
Интервью с Евгенией смотрите в программе
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18 апреля миллионы людей по всему миру отмечают Международный день памятников и исторических мест. За последние годы в Беларуси создано много новых туристических...
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