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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что удивляет туристов, которые приезжают в Беларусь, рассказала экскурсовод Евгения Дуко 18 апреля миллионы людей по всему миру отмечают Международный день памятников и исторических мест. За последние годы в Беларуси создано много новых туристических...

18 апреля миллионы людей по всему миру отмечают Международный день памятников и исторических мест. За последние годы в Беларуси создано много новых туристических маршрутов, которые проходят по историческим местам. Какие места привлекают туристов? Насколько хорошо сами белорусы знают памятники и исторические места своей страны? Мы спросили экскурсовода Евгению Дуко.Интервью с Евгенией смотрите в программена телеканале