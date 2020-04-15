Суд приговорил минчанина, выманившего более миллиона долларов у знакомых, к семи годам колонии

Источник материала: Tut.by

8 апреля суд Смолевичского района вынес приговор мужчине, который с 2012 по 2014 годы успешно выманивал крупные суммы, представляясь владельцем прибыльного бизнеса по поставке сельхозпродукции в Россию. Теперь он должен возместить потерпевшим более миллиона долларов и 21 миллион российских рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

35-летний мужчина уже был судим за мошенничество в 2009 году: тогда он получил четыре года лишения свободы. В конце 2011 года колонию ему заменили на исправительные работы в одном из хозяйств, где он трудился системным администратором и познакомился с сельскохозяйственной спецификой, а в июне 2012 года был освобожден от наказания условно-досрочно.

С весны 2012 года — еще до освобождения от наказания — мужчина начал обманом выманивать деньги у знакомых. Он разработал подробную легенду, выдавая себя за успешного бизнесмена — руководителя, управляющего, представителя или соучредителя фирм, зарегистрированных на территории Беларуси и России и занимавшихся поставками свинины, мраморной говядины и сыра; одному из потерпевших он предложил продать партию смартфонов из Украины в Израиль.

Жертв мошенничества минчанин искал среди своих друзей, с которыми вместе отбывал наказание в колонии-поселении, или их знакомых и родственников. Он предлагал им вложиться в его прибыльный бизнес или найти людей, готовых передать деньги в долг под проценты. Также использовал связи своего будущего тестя — бизнесмена из Несвижа, ничего не знавшего о махинациях. В итоге в схеме преступника, помимо белорусов, оказались люди, проживавшие в Израиле, России и Мозамбике.

В подкрепление своих слов мошенник демонстрировал ветеринарные свидетельства, ТТН, договоры поставок, прайс-листы и другую документацию, на первый взгляд свидетельствовавшую об успешности его бизнеса. Также он постоянно показывал фото скота, мясо которого продает в Россию, а также переписку с партнерами. Получив от своих знакомых доверенность на пользование земельным участком в центре Минска, он пытался использовать ее для выманивания денег, предлагая его в качестве залога. Документы же он подделал, используя офисный компьютер и базу данных фирмы своего знакомого, с которым вместе отбывал наказание в колонии-поселении — с ним он был в приятельских отношениях, часто приезжал к нему на работу и даже приводил очередных потенциальных «партнеров» в офис для переговоров, ведя себя там по-хозяйски.

Полученные преступным путем деньги мужчина чаще всего спускал в казино. В одном из игорных заведений столицы он получил VIP-карту, а среди персонала ходили слухи, что клиент оставил там в общей сложности около миллиона долларов. Как минимум в это казино он примерно за три года наведывался 260 раз, спуская по несколько тысяч долларов за вечер.

Все потерпевшие отмечают, что минчанин постоянно оперировал терминами и цифрами, вел себя уверенно, производил на своих знакомых впечатление серьезного бизнесмена. Когда друг пригласил его на свадьбу, он приехал на мероприятие на машине казино, а сотрудника игорного заведения представил своим водителем. Обманутые рассказывали, что мужчина хорошо одевался, у него были дорогие часы. Также он заказал визитные карточки фирм, к которым на самом деле не имел никакого отношения.

Весной 2014 года, когда люди, у которых он брал деньги, не дождавшись их возврата, стали обращаться в правоохранительные органы, мужчина, как предполагают, хотел уехать в США, однако в итоге скрылся в России . Там в 2017 году его задержали из-за проблем с паспортом, а в прошлом году экстрадировали на родину.

Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства — наличие несовершеннолетних детей на его иждивении. Мужчина должен вернуть потерпевшим в общей сложности около одного миллиона долларов США, более 21 миллиона российских рублей (около 288 тысяч долларов США), 52 тысячи евро, более 81 тысячи белорусских рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.