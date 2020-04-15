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Национальная библиотека Беларуси подготовила масштабный выставочный проект "Великая Победа"
15.04.2020 17:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПосетители смогут увидеть личные предметы с мест расстрела, кандалы, цепи, колодки военнопленного, печатный станок, радиоприёмник подпольной группы и не только. Экспозиция также включает монографии, энциклопедии, оригиналы и копии уникальных документов Национального архива Республики Беларусь.
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Посетители смогут увидеть личные предметы с мест расстрела, кандалы, цепи, колодки военнопленного, печатный станок, радиоприёмник подпольной группы и не только....
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