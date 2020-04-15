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«Белавиа» частично возобновляет полеты в Италию
15.04.2020 19:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Авиакомпания «Белавиа» сообщила, что в апреле и мае выполнит единичные рейсы в Италию.
Как
В ближайшее время «Белавиа» выполнит рейсы по следующим маршрутам:⠀
Билеты доступны к продаже на сайте авиакомпании, в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.
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Как сообщает «Белавиа», рейсы возобновят «с целью удовлетворения спроса пассажиров на перелеты между Республикой Беларусь и Италией по рабочим и личным...
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