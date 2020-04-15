«Белавиа» частично возобновляет полеты в Италию

Источник материала: Tut.by

Авиакомпания «Белавиа» сообщила, что в апреле и мае выполнит единичные рейсы в Италию.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщает «Белавиа» на своей странице в Facebook, рейсы возобновят «с целью удовлетворения спроса пассажиров на перелеты между Республикой Беларусь и Италией по рабочим и личным причинам».

В ближайшее время «Белавиа» выполнит рейсы по следующим маршрутам:⠀

Минск-Рим — 17 апреля, 24 апреля, 1 мая. Вылет из Минска в 09.45 — прибытие в Рим в 11.40 (время местное).

Рим-Минск — 17 апреля, 24 апреля, 1 мая. Вылет из Рима в 12.40 — прибытие в Минск в 16.35 (время местное).

Минск-Милан — 2 мая 2020. Вылет из Минска в 10.15 — прибытие в Милан в 12.00 (время местное).

Милан-Минск — 2 мая 2020. Вылет из Милана в 12.50 — прибытие в Минск в 16.30 (время местное).

Билеты доступны к продаже на сайте авиакомпании, в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.