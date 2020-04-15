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"Світанак" за месяц сшил миллион защитных масок
15.04.2020 19:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРабота в 2-3 смены и полная перенастройка производства. "Світанак", который выпускает трикотаж для взрослых и детей, вот уже месяц шьет защитные маски трех видов: марлевые, из спанбела и трикотажа. И отгружает их прямо с колес в белорусские аптеки. Администрация Президента по поручению Главы государства ведет постоянный мониторинг запроса рынка на защитные средства и насколько задействованы мощности нашей легкой промышленности. Сегодня Игорю Сергеенко показали весь ассортимент для покупателей. Суточный объем - более 95 тысяч изделий. И здесь уже готовы прибавить до сотни. А также в компании "Світанак" начали шить под заказ своей больницы, Жодинской городской центральной, одноразовые комбинезоны для врачей из спанбела.
Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента Беларуси: "Предприятие, учитывая сложившуюся ситуацию, активно перестроило свою работу, начав выпуск первой продукции 6-7 марта. Сегодня они работают в три смены, организована работа тем же составом. Положительным является то, что активно задействуются возможности специальных учебных заведений как Борисова, так и Жодино. И сегодня производство продукции составляет в сутки до 100 тысяч изделий из спанбела, изделия из трикотажа и изделия из марли. И сегодня производство продукции суммарно составило более миллиона масок. Т.е. активно освоен этот вид продукции, который поступает и в наши аптеки, и в систему здравоохранения. Считаю, что это предприятие можно брать за образец для других предприятий по выпуску данного вида продукции".
Обеспеченность больниц средствами защиты и всеми необходимыми лекарствами глава Администрации обсудил с руководителями борисовских лечебных учреждений в городской больнице № 2. Речь также шла и про ситуацию с заболеваемостью в городе и районе. Как заверили врачи, все под контролем.
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Работа в 2-3 смены и полная перенастройка производства. "Світанак", который выпускает трикотаж для взрослых и детей, вот уже месяц шьет защитные маски трех видов:...
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