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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Світанак" за месяц сшил миллион защитных масок Работа в 2-3 смены и полная перенастройка производства. "Світанак", который выпускает трикотаж для взрослых и детей, вот уже месяц шьет защитные маски трех видов:...

Работа в 2-3 смены и полная перенастройка производства. "Світанак", который выпускает трикотаж для взрослых и детей, вот уже месяц шьет защитные маски трех видов: марлевые, из спанбела и трикотажа. И отгружает их прямо с колес в белорусские аптеки. Администрация Президента по поручению Главы государства ведет постоянный мониторинг запроса рынка на защитные средства и насколько задействованы мощности нашей легкой промышленности. Сегодня Игорю Сергеенко показали весь ассортимент для покупателей. Суточный объем - более 95 тысяч изделий. И здесь уже готовы прибавить до сотни. А также в компании "Світанак" начали шить под заказ своей больницы, Жодинской городской центральной, одноразовые комбинезоны для врачей из спанбела.Обеспеченность больниц средствами защиты и всеми необходимыми лекарствами глава Администрации обсудил с руководителями борисовских лечебных учреждений в городской больнице № 2. Речь также шла и про ситуацию с заболеваемостью в городе и районе. Как заверили врачи, все под контролем.