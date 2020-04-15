Источник материала: БT

Антиобраз

Что в тренде?

Трендовый образ № 1

Трендовый образ № 2

Модный лайфхак

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Идеи для модных образов с цепями Антиобраз Мне всегда не хватает пары-тройки секунд рассмотреть образ без комментария, на музыке - воздуха не хватает. Это же мода, а не новости. Цепи в тренде. Но не...

Мне всегда не хватает пары-тройки секунд рассмотреть образ без комментария, на музыке - воздуха не хватает. Это же мода, а не новости. Цепи в тренде. Но не те тоненькие цепочки, которые мы носили раньше. И старомодные детали делают весь образ предсказуемым.Сумка из бабушкиного сундука с блестящими пайетками, туфли - такие себе. Но самое главное - тоненькие изящные блестящие бусики из прошлого.Мода сейчас на цепи. И не на одной. В тренде гламурные золотые и серебряные плетения, их неожиданные смеси, урбанистическая пластмасса и брутальный металл "из гаража".Можно ограничиться одной массивной цепью или повесить на себя сразу десяток модных изделий. Украсить шею, грудь, уши, запястья или лодыжки. В тренде цепи самых разных форматов. При этом чем крупнее или неординарнее звенья, тем лучше.Такая бижутерия легко перешагнула рамки молодежной субкультуры. Модницам всех возрастов в 2020 цепи предлагается носить с легкими платьями, вечерними нарядами, жакетами и деловыми костюмами.Сейчас чем больше цепей, тем лучше. И самое главное, они должны быть видны. Как на этом черном платье. Цепи могут быть разными. Разного размера, разного дизайна, даже разного цвета - носите, как хотите.Цепи - это не только привычные украшения, цепи могут быть повсюду. На сумочках, на обуви, как элемент одежды. Этот образ - реплика из 90-х в креативной обработке. Дерзкий минимализм. Бейсболка, цепи - очень круто. Мы здесь использовали много трендов: крупные браслеты на обеих руках, утиная лапка на бейсболке и колье крупное поверх одежды.Как быть в тренде, если нет возможности купить новую крупную цепь? Собираем как можно больше старых тонких цепочек и носим их одновременно. Многослойность - главный тренд как в одежде, так и в украшениях. Можно миксовать цепочки разные по плетению, длине и цвету.Модные выводыС одинокой тонкой цепочкой пора расстаться. Такое украшение устарело. А вот композиция из нескольких цепей - это очень актуально. Массивная лаконичная цепь на шее - безусловный тренд сезона.