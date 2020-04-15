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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские артисты объединились, чтобы поддержать каждого белоруса Мы - нация, которая достойно проходила любое испытание. С верой в лучший финал и, что важно, сообща. Вместе. Именно сейчас тот момент, когда забота друг о друге важна...

Мы - нация, которая достойно проходила любое испытание. С верой в лучший финал и, что важно, сообща. Вместе. Именно сейчас тот момент, когда забота друг о друге важна особенно. Когда наши положительные мысли - лучшая вакцина. С терпением относиться к окружающему, не паниковать, уважать близких и коллег и не терять силы духа. Такой посыл сегодня у белорусских артистов. Они объединились, чтобы поддержать каждого белоруса.