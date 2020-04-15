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Главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов в программе "События"
15.04.2020 20:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее 25 тысяч медиков задействованы в борьбе с COVID-19 в Беларуси. Благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции. Как справляется белорусская медицина со сложными испытаниями? Как выдерживают врачи небывалую нагрузку? И как помочь себе и своим близким? Рассказал программе "События" Дмитрий Шевцов - председателя Белорусской ассоциации врачей, главного врача 1-й городской клинической больницы Минска.
Интервью с Дмитрием смотрите в программе
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Более 25 тысяч медиков задействованы в борьбе с COVID-19 в Беларуси. Благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции. Как...
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