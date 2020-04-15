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Администрация Президента организовала мониторинг ситуации в легкой промышленности
15.04.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще одно поручение Главы государства во время разговора с политическим штабом в понедельник - обеспечить защитными средствами всех. Речь идет и про маски для населения, и про защитную одежду для медиков. Администрация Президента организовала мониторинг ситуации в легкой промышленности. На протяжении недели ежедневно высшие должностные лица посещали отечественные предприятия - насколько задействованы мощности, каков ассортимент и качество, и насколько выпускаемая продукция отвечает запросам рынка. Сегодня в поле зрения предприятия столицы и региона.
Все подробности - у Светланы Лукьянюк. Сотня предприятий по стране, и государственных и частных, включились в общее дело. Отшив весенне-летние коллекции, к осенним моделям не приступали. После будет время наверстать и одеть и своего покупателя, и зарубежного. Сегодня их руки и мощности машин нужны здесь. Маски, халаты, комбинезоны для медиков на складах не задерживаются и дня. Спрос высок, под него увеличивают и объемы предложений. Вчера в аптеки отгрузили миллион масок. Не мало, но сейчас потребность вдвое больше. Над этим работают производства, увеличивая и количество трудовых смен.
"Світанак" за месяц сшил миллион защитных масок
"Світанак", который выпускает трикотаж для взрослых и детей, вот уже месяц шьет защитные маски. 400 человек своего коллектива, на подмогу пришли колледж и лицей. Они как раз и готовят кадры для этого предприятия. Сырье все белорусское - хлопок из Баранович, лен из Орши, трикотаж свой, а станбел из Светлогорска. На этом предприятии в день отшивают до 90 тысяч масок из марли, спанбела и своего трикотажа. Такие объемы нарастили буквально за месяц, начинали с 10 тысяч. Быстро перестроили машины под раскройку продукции, которая сегодня нужна рынку. Все заказы по профилю поставлены на паузу. И вот за этот месяц здесь выпустили до миллиона масок.
Средства защиты
А также на "Світанке" уже начали шить под заказ больницы, своей Жодинской городской центральной, одноразовые комбинезоны для врачей. По поручению Президента, Глава Администрации, как и другие должностные лица, лично мониторит работу производств, оценивая объемы выпускаемой продукции. Сегодня Игорю Сергеенко показали весь ассортимент для покупателей. Вопрос, который поднимает руководство Світанка - сегодня весь их товар только в аптеках, а хотелось бы торговать масками и в своей фирменной сети, как это делают частные швейники. Ведь магазинов по стране около сотни. И в больших городах, и в районах.
Ситуация в Борисове по заболеваемости под контролем
Обеспеченность больниц средствами защиты и всеми необходимыми лекарствами, а также ситуацию с заболеваемостью в городе и районе Глава Администрации обсудил с руководителями борисовких лечебных учреждений в городской больнице № 2. Как заверили врачи, все под контролем. Свое производство средств защиты в нынешнее время - сообразная подушка безопасности. И промышленность, как видим, уже развернулась. Стоят конкретные задачи - объемы выпуска антисептиков, масок, респираторов, биокостюмов необходимо ежедневно наращивать, чтобы защитить врачей и чтобы люди были спокойны, купив без проблем все необходимое. В начале недели Александр Лукашенко поручил Главе Администрации подготовить перечень предприятий, которые уже выпускают средства защиты, и которые могут этим заниматься.
Производство масок в "Милавице"
Буквально накануне в систему в аптеки отгружено около миллиона масок, но потребность у людей вдвое, а то и втрое выше. Об этом говорил сегодня вице-премьер Игорь Петришенко на столичной "Милавице". Здесь в день шьют 25 тысяч, но уже сегодня от них ждут не менее 60, а то и 80 тысяч. Особое внимание средствам защиты для медиков. Часть еще приходится завозить извне. Но главное - обезопасить каждого доктора.
Главное - безопасность врачей
Некоторые предприятия выпускают и защитные экраны для наших врачей. На спецодежду - халаты и бахилы заточены сегодня "Элема", здесь шьют до тысячи таких изделий, "Коминтерн", а также "Калинка" и "Купалинка". Сегодня в Солигорске их качество продукции оценил Госекретарь Совета Безопасности. Маски белорусские компании отшивают из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать. Объемы "Купалинки" в день - 40 тысяч масок, "Калинка" уже вышла за сотню.
Сегодня на многих предприятиях говорят, готовы шить и больше, но часто не хватает рук. Эту проблему планируют решить за счет нынешних учащихся. По специальности "швея" готовится не менее 500 человек. И это дополнительный резерв, который будем включать в сменную работу предприятий легкой промышленности.
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Еще одно поручение Главы государства во время разговора с политическим штабом в понедельник - обеспечить защитными средствами всех. Речь идет и про маски для...
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