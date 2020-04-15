Источник материала: БT





"Світанак" за месяц сшил миллион защитных масок





Средства защиты





Ситуация в Борисове по заболеваемости под контролем





Производство масок в "Милавице"









Главное - безопасность врачей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Администрация Президента организовала мониторинг ситуации в легкой промышленности Еще одно поручение Главы государства во время разговора с политическим штабом в понедельник - обеспечить защитными средствами всех. Речь идет и про маски для...

Еще одно поручение Главы государства во время разговора с политическим штабом в понедельник - обеспечить защитными средствами всех. Речь идет и про маски для населения, и про защитную одежду для медиков. Администрация Президента организовала мониторинг ситуации в легкой промышленности. На протяжении недели ежедневно высшие должностные лица посещали отечественные предприятия - насколько задействованы мощности, каков ассортимент и качество, и насколько выпускаемая продукция отвечает запросам рынка. Сегодня в поле зрения предприятия столицы и региона.Все подробности - уСотня предприятий по стране, и государственных и частных, включились в общее дело. Отшив весенне-летние коллекции, к осенним моделям не приступали. После будет время наверстать и одеть и своего покупателя, и зарубежного. Сегодня их руки и мощности машин нужны здесь. Маски, халаты, комбинезоны для медиков на складах не задерживаются и дня. Спрос высок, под него увеличивают и объемы предложений. Вчера в аптеки отгрузили миллион масок. Не мало, но сейчас потребность вдвое больше. Над этим работают производства, увеличивая и количество трудовых смен."Світанак", который выпускает трикотаж для взрослых и детей, вот уже месяц шьет защитные маски. 400 человек своего коллектива, на подмогу пришли колледж и лицей. Они как раз и готовят кадры для этого предприятия. Сырье все белорусское - хлопок из Баранович, лен из Орши, трикотаж свой, а станбел из Светлогорска. На этом предприятии в день отшивают до 90 тысяч масок из марли, спанбела и своего трикотажа. Такие объемы нарастили буквально за месяц, начинали с 10 тысяч. Быстро перестроили машины под раскройку продукции, которая сегодня нужна рынку. Все заказы по профилю поставлены на паузу. И вот за этот месяц здесь выпустили до миллиона масок.А также на "Світанке" уже начали шить под заказ больницы, своей Жодинской городской центральной, одноразовые комбинезоны для врачей. По поручению Президента, Глава Администрации, как и другие должностные лица, лично мониторит работу производств, оценивая объемы выпускаемой продукции. Сегодня Игорю Сергеенко показали весь ассортимент для покупателей. Вопрос, который поднимает руководство Світанка - сегодня весь их товар только в аптеках, а хотелось бы торговать масками и в своей фирменной сети, как это делают частные швейники. Ведь магазинов по стране около сотни. И в больших городах, и в районах.Обеспеченность больниц средствами защиты и всеми необходимыми лекарствами, а также ситуацию с заболеваемостью в городе и районе Глава Администрации обсудил с руководителями борисовких лечебных учреждений в городской больнице № 2. Как заверили врачи, все под контролем. Свое производство средств защиты в нынешнее время - сообразная подушка безопасности. И промышленность, как видим, уже развернулась. Стоят конкретные задачи - объемы выпуска антисептиков, масок, респираторов, биокостюмов необходимо ежедневно наращивать, чтобы защитить врачей​ и чтобы люди были спокойны, купив без проблем все необходимое. В начале недели Александр Лукашенко поручил Главе Администрации подготовить перечень предприятий, которые уже выпускают средства защиты, и которые могут этим заниматься. ​Буквально накануне в систему в аптеки отгружено около миллиона масок, но потребность у людей вдвое, а то и втрое выше. Об этом говорил сегодня вице-премьер Игорь Петришенко на столичной "Милавице". Здесь в день шьют 25 тысяч, но уже сегодня от них ждут не менее 60, а то и 80 тысяч. Особое внимание средствам защиты для медиков. Часть еще приходится завозить извне. Но главное - обезопасить каждого доктора.Некоторые предприятия выпускают и защитные экраны для наших врачей. На спецодежду - халаты и бахилы заточены сегодня "Элема", здесь шьют до тысячи таких изделий, "Коминтерн", а также "Калинка" и "Купалинка". Сегодня в Солигорске их качество продукции оценил Госекретарь Совета Безопасности. Маски белорусские компании отшивают из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать. Объемы "Купалинки" в день - 40 тысяч масок, "Калинка" уже вышла за сотню.Сегодня на многих предприятиях говорят, готовы шить и больше, но часто не хватает рук. Эту проблему планируют решить за счет нынешних учащихся. По специальности "швея" готовится не менее 500 человек. И это дополнительный резерв, который будем включать в сменную работу предприятий легкой промышленности.