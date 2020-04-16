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На выпуск масок переориентировались уже около ста предприятий Беларуси

16.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Активно включился в работу Беллегпром, а также еще около 70-ти частных предприятий. По поручению Главы государства, Администрация Президента проводит мониторинг ситуации в легкой промышленности. Медицинских работников нужно обеспечить всем, что им сегодня необходимо. Накануне Игорь Сергеенко ознакомился с производством предприятия "Свiтанак". За месяц здесь пошили больше миллиона масок. По словам Главы Администрации,   предприятие можно брать за образец по выпуску данного вида продукции. Игорь Сергеенко посетил и Борисов. На встрече с руководителями лечебных учреждений  обсудили обеспеченность больниц средствами защиты и всеми необходимыми лекарствами. 
 
 
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Активно включился в работу Беллегпром, а также еще около 70-ти частных предприятий. По поручению Главы государства, Администрация Президента проводит мониторинг...
 
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