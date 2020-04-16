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На выпуск масок переориентировались уже около ста предприятий Беларуси
16.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАктивно включился в работу Беллегпром, а также еще около 70-ти частных предприятий. По поручению Главы государства,
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Активно включился в работу Беллегпром, а также еще около 70-ти частных предприятий. По поручению Главы государства, Администрация Президента проводит мониторинг...
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