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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На выпуск масок переориентировались уже около ста предприятий Беларуси Активно включился в работу Беллегпром, а также еще около 70-ти частных предприятий. По поручению Главы государства, Администрация Президента проводит мониторинг...

Активно включился в работу Беллегпром, а также еще около 70-ти частных предприятий. По поручению Главы государства,. Медицинских работников нужно обеспечить всем, что им сегодня необходимо. Накануне Игорь Сергеенко ознакомился с производством предприятия "Свiтанак".. По словам Главы Администрации, предприятие можно брать за образец по выпуску данного вида продукции. Игорь Сергеенко посетил и Борисов. На встрече с руководителями лечебных учреждений обсудили обеспеченность больниц средствами защиты и всеми необходимыми лекарствами.