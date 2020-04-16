Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три пациентки с COVID-19 родили клинически здоровых младенцев Двое из них появились на свет в 6-й больнице накануне. И сегодня клиника сообщает еще об одном радостном рождении. Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо, ждут...

Двое из них появились на свет в 6-й больнице накануне. И сегодня клиника сообщает еще об одном радостном рождении. Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо, ждут результатов ПЦР. Врачи отмечают: заражение новорожденных - крайне редкое явление.Отметим, 6-ая городская клиническая больница одной из первых была переквалифицирована для пациентов с COVID-19.