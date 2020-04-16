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Три пациентки с COVID-19 родили клинически здоровых младенцев
16.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДвое из них появились на свет в 6-й больнице накануне. И сегодня клиника сообщает еще об одном радостном рождении. Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо, ждут результатов ПЦР. Врачи отмечают: заражение новорожденных - крайне редкое явление.
Дмитрий Никитин, завотделением 6-й городской клинической больницы: "Ведение родов не отличается у женщин с инфекцией COVID от других пациентов. То есть мы проводим и кесарево сечение по показаниям, они могут рожать и самостоятельным путем. У нас родили три женщины, у нас три новорожденных. Часть женщин была прооперирована, часть родила естественным путем. Пациентки чувствуют себя хорошо, дети клинически здоровы, ждут результатов ПЦР".
Отметим, 6-ая городская клиническая больница одной из первых была переквалифицирована для пациентов с COVID-19.
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Двое из них появились на свет в 6-й больнице накануне. И сегодня клиника сообщает еще об одном радостном рождении. Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо, ждут...
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