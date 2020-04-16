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Дезинфекцию столичных улиц ежедневно проводит спецтехника

16.04.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Усиливают меры по профилактике в Минске. Дезинфекцию столичных улиц  ежедневно с десяти вечера до полвосьмого утра  проводит спецтехника. Магистрали обрабатывают моющими средствами, которые содержат активные вещества и обладают дезинфицирующими свойствами. К слову, за ночную смену уходит около 4 тысяч литров раствора. Обрабатывают раствором каждую улицу минимум два раза за ночь. Всего по городу задействовано 127 таких машин.
 
Теги: Минск
 
 
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Усиливают меры по профилактике в Минске. Дезинфекцию столичных улиц  ежедневно с десяти вечера до полвосьмого утра  проводит спецтехника. Магистрали...
 
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