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Дезинфекцию столичных улиц ежедневно проводит спецтехника
16.04.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУсиливают меры по профилактике в Минске. Дезинфекцию столичных улиц ежедневно с десяти вечера до полвосьмого утра проводит спецтехника. Магистрали обрабатывают моющими средствами, которые содержат активные вещества и обладают дезинфицирующими свойствами. К слову, за ночную смену уходит около 4 тысяч литров раствора. Обрабатывают раствором каждую улицу минимум два раза за ночь. Всего по городу задействовано 127 таких машин.
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Усиливают меры по профилактике в Минске. Дезинфекцию столичных улиц ежедневно с десяти вечера до полвосьмого утра проводит спецтехника. Магистрали...
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