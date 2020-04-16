«На добровольной основе». 25 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник

Источник материала: Tut.by

Республиканский субботник в Беларуси в 2020 году пройдет 25 апреля. Такое решение принято постановлением правительства от 16 апреля 2020 года № 233. Сообщение об этом опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



Фото: пресс-служба президента

«В этот день республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, а также другие организации на добровольной основе могут провести республиканский субботник на рабочих местах или благоустроить и привести в надлежащее состояние историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону», — говорится в сообщении.

Личное участие в республиканском субботнике примут руководители госорганов.

Вырученные от субботника средства будут поделены. 50% заработанных на субботнике средств останется в распоряжении Мингорисполкома и облисполкомов: эти деньги будут потрачены на подготовку к лету детских оздоровительных лагерей, благоустройство населенных пунктов, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны и так далее.

Другая половина будет направлена учреждению «Национальный художественный музей Республики Беларусь» на завершение работ на I и IV пусковых комплексах объекта «Реставрация и приспособление единого комплекса зданий Национального художественного музея Республики Беларусь» и Гомельскому облисполкому для финансирования объекта «Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области».

«Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 25 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников», — отмечается в постановлении.

Отвечать за республиканский субботник будет вице-премьер Владимир Кухарев.

Напомним, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ВОЗ во время визита в Беларусь рекомендовала запретить массовые мероприятия.