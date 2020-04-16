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#СпасибоМедикам: первые открытки со словами благодарности уже отправлены в учреждения здравоохранения Борисова

16.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Почтовые карточки со словами благодарности работникам медицинский учреждений за неоценимый труд в этот нелегкий период уже направлены в учреждения здравоохранения Борисовского района.

Если вы также желаете сказать слова благодарности врачам и медсестрам, у вас еще есть время. Тем, кто решил присоединиться к инициативе, необходимо скачать образец открытки на сайте БРСМ и РУП «Белпочта» или изготовить ее самостоятельно, написать на открытке либо почтовой карточке слова поддержки нашим медработникам, написать адрес учреждения здравоохранения, обязательно сделать пометку #СпасибоМедикам и бросить в любой почтовый ящик.

 
 
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