СпасибоМедикам: первые открытки со словами благодарности уже отправлены в учреждения здравоохранения Борисова

Источник материала: Единство

Почтовые карточки со словами благодарности работникам медицинский учреждений за неоценимый труд в этот нелегкий период уже направлены в учреждения здравоохранения Борисовского района.

Если вы также желаете сказать слова благодарности врачам и медсестрам, у вас еще есть время. Тем, кто решил присоединиться к инициативе, необходимо скачать образец открытки на сайте БРСМ и РУП «Белпочта» или изготовить ее самостоятельно, написать на открытке либо почтовой карточке слова поддержки нашим медработникам, написать адрес учреждения здравоохранения, обязательно сделать пометку #СпасибоМедикам и бросить в любой почтовый ящик.