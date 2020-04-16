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Чем живет рынок недвижимости страны в условиях мировой экономической неопределенности

16.04.2020 16:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В частных разговорах девелоперы жилой недвижимости отмечали, что сразу после нефтевалютных колебаний произошел определенный всплеск активности в бюджетном сегменте. Тогда потенциальные покупатели ускорили принятие решения о покупке, чтобы не потерять свои сбережения. Но с начала марта активность на рынке недвижимости замедлялась, и к апрелю продажи во всех сегментах существенно снизились. Чем живет рынок недвижимости страны в условиях мировой экономической неопределенности сегодня? 

Об этом мы спросили заместителя гендиректора Национального кадастрового агентства  Госкомимущества Дмитрия Ритвинского (видео). 

 
 
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В частных разговорах девелоперы жилой недвижимости отмечали, что сразу после нефтевалютных колебаний произошел определенный всплеск активности в бюджетном...
 
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