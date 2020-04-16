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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем живет рынок недвижимости страны в условиях мировой экономической неопределенности В частных разговорах девелоперы жилой недвижимости отмечали, что сразу после нефтевалютных колебаний произошел определенный всплеск активности в бюджетном...

В частных разговорах девелоперы жилой недвижимости отмечали, что сразу после нефтевалютных колебаний произошел определенный всплеск активности в бюджетном сегменте. Тогда потенциальные покупатели ускорили принятие решения о покупке, чтобы не потерять свои сбережения. Но с начала марта активность на рынке недвижимости замедлялась, и к апрелю продажи во всех сегментах существенно снизились. Чем живет рынок недвижимости страны в условиях мировой экономической неопределенности сегодня?Об этом мы спросили заместителя гендиректора Национального кадастрового агентства Госкомимущества