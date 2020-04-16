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Порывы - до 20 метров в секунду: 17 апреля в Беларуси ожидается сильный ветер

16.04.2020 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности на пятницу, 17 апреля. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Reuters

17 апреля на большей части территории Беларуси сохранится усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с. 

В Минске также сохранится усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 
Теги: Минск
 
 
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17 апреля на большей части территории Беларуси сохранится усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с.
 
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