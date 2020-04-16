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Порывы - до 20 метров в секунду: 17 апреля в Беларуси ожидается сильный ветер
16.04.2020 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности на пятницу, 17 апреля. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
17 апреля на большей части территории Беларуси сохранится усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.
В Минске также сохранится усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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17 апреля на большей части территории Беларуси сохранится усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с.
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