Порывы - до 20 метров в секунду: 17 апреля в Беларуси ожидается сильный ветер

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности на пятницу, 17 апреля. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Reuters

17 апреля на большей части территории Беларуси сохранится усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

В Минске также сохранится усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).