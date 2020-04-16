В Брагинском районе во время тушения лесного пожара нашли человеческие останки

Источник материала: Tut.by

На территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Брагинском районе нашли человеческие останки. Следователи проводят проверку.





Разбросанные кости и череп недалеко от деревни Голубовка обнаружили 15 апреля работники заповедника, когда тушили в лесу пожар.

Предварительно установлено, что останки находились здесь уже достаточно продолжительное время.

Назначены медико-криминалистические и судебно-биологические экспертизы.





Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о людях, пропавших без вести в районе заповедника, сообщить об этом в районный отдел СК лично или по телефонам: (802344) 3−13−55, 3−13−50.