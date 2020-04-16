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Витебские студенты осваивают дистанционное обучение

16.04.2020 22:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Старший преподаватель кафедры общей стоматологии Александр Радкевич в режиме видеоконференции проверяет, как второкурсники освоили технику пломбирования корневых каналов. Кстати, необходимая для дистанционного обучения база в ВГМУ обновляется с 2011 года. Работает собственный сайт, где все кафедры университета размещают учебные материалы по дисциплинам. Сегодня каждый студент Витебского медицинского, где бы он ни находился, имеет доступ к текстовым, графическим и видеоучебным материалам.

Глеб Синьков, начальник отдела дистанционного обучения ВГМУ: "У нас интегрировано с сайтом мобильное приложение. И это позволяет студентам получить доступ к учебным материалам кафедр даже без подключения интернета. В университете проведен цикл обучающих семинаров для преподавателей, 360 преподавателей прошли обучение - и уже с этой недели активно ведут трансляцию в онлайн-режиме".

Студенты со свойственным молодости интересом ко всему новому и прогрессивному легко и охотно перешли на виртуальное обучение. Хотя по особой университетской атмосфере, признаются, за неделю успели соскучиться.

Екатерина Пакуш, студентка ВГМУ: "На дистанционном обучении неделю. Соскучились по университету. Но понимаем, что в этой ситуации это эффективная методика обучения... Мы приобретаем новый опыт".

Сардар Фархадзаде, студент ВГМУ: "Радует, что занятия проходят комфортно, мы в домашних условиях, тем не менее - обсуждение тем, материалов проходит в полной мере".

К новым формам работы быстро адаптировались и преподаватели - университетская база позволяет. И вообще, врачи постоянно учатся. Занятия - по расписанию.

Эдуард Мачкалян, заведующий кафедрой общей стоматологии ВГМУ: "Нагрузка на преподавателей, конечно, возрастает, потому что для каждого получается практически индивидуальное ведение занятий - каждого нужно кликнуть, каждому дать задание, проверить. Нагрузка возрастает. Но мы к этому готовы. В духе времени - современные технологии. Надо пользоваться".

И студенты, и преподаватели в целом с оптимизмом отнеслись к дистанционному обучению. Кто хочет учиться, найдет способ. Главное - помнить, что впереди госэкзамены и защита дипломов.

 
 
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Старший преподаватель кафедры общей стоматологии Александр Радкевич в режиме видеоконференции проверяет, как второкурсники освоили технику пломбирования...
 
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