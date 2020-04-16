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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебские студенты осваивают дистанционное обучение Старший преподаватель кафедры общей стоматологии Александр Радкевич в режиме видеоконференции проверяет, как второкурсники освоили технику пломбирования...

Старший преподаватель кафедры общей стоматологии Александр Радкевич в режиме видеоконференции проверяет, как второкурсники освоили технику пломбирования корневых каналов. Кстати, необходимая для дистанционного обучения база в ВГМУ обновляется с 2011 года. Работает собственный сайт, где все кафедры университета размещают учебные материалы по дисциплинам. Сегодня каждый студент Витебского медицинского, где бы он ни находился, имеет доступ к текстовым, графическим и видеоучебным материалам.Студенты со свойственным молодости интересом ко всему новому и прогрессивному легко и охотно перешли на виртуальное обучение. Хотя по особой университетской атмосфере, признаются, за неделю успели соскучиться.К новым формам работы быстро адаптировались и преподаватели - университетская база позволяет. И вообще, врачи постоянно учатся. Занятия - по расписанию.И студенты, и преподаватели в целом с оптимизмом отнеслись к дистанционному обучению. Кто хочет учиться, найдет способ. Главное - помнить, что впереди госэкзамены и защита дипломов.