До конца апреля горячую воду в Бресте отключать не будут

Источник материала: Tut.by

В апреле горячую воду в Бресте отключать не будут, пообещал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук во время пресс-конференции 16 апреля.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Отопление в жилфонде также пока не планируется отключать.

— Абсолютно очевидно, что погода еще неустойчива, и тот короткий период высоких температур, который был в городе, не давал нам оснований отключать отопление, — сообщил Александр Рогачук.

В Барановичах тоже решили повременить с отключением горячей воды в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

«Запланированное в мае отключение горячей воды будет перенесено на июнь. В Барановичах в домах, получающих горячую воду от ТЭЦ, ее не будет с 1 по 10 июня. Котельные „Барановичи коммунтеплосетей“ также перестанут подавать горячую воду горожанам примерно тогда же», — сообщил Барановичский горисполком в своем телеграм-канале .