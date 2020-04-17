ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

До конца апреля горячую воду в Бресте отключать не будут

17.04.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В апреле горячую воду в Бресте отключать не будут, пообещал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук во время пресс-конференции 16 апреля.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Отопление в жилфонде также пока не планируется отключать.

—  Абсолютно очевидно, что погода еще неустойчива, и тот короткий период высоких температур, который был в городе, не давал нам оснований отключать отопление, — сообщил Александр Рогачук.

В Барановичах тоже решили повременить с отключением горячей воды в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

«Запланированное в мае отключение горячей воды будет перенесено на июнь. В Барановичах в домах, получающих горячую воду от ТЭЦ, ее не будет с 1 по 10 июня. Котельные „Барановичи коммунтеплосетей“ также перестанут подавать горячую воду горожанам примерно тогда же», — сообщил Барановичский горисполком в своем телеграм-канале.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отопление тоже пока отключать не планируют.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте думают отдать целый этаж гостиницы для желающих самоизолироваться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика