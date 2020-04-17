|
До конца апреля горячую воду в Бресте отключать не будут
17.04.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В апреле горячую воду в Бресте отключать не будут, пообещал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук во время пресс-конференции 16 апреля.
Отопление в жилфонде также пока не планируется отключать.
— Абсолютно очевидно, что погода еще неустойчива, и тот короткий период высоких температур, который был в городе, не давал нам оснований отключать отопление, — сообщил Александр Рогачук.
В Барановичах тоже решили повременить с отключением горячей воды в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
«Запланированное в мае отключение горячей воды будет перенесено на июнь. В Барановичах в домах, получающих горячую воду от ТЭЦ, ее не будет с 1 по 10 июня. Котельные „Барановичи коммунтеплосетей“ также перестанут подавать горячую воду горожанам примерно тогда же», — сообщил Барановичский горисполком в своем
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отопление тоже пока отключать не планируют.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)