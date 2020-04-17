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Дайте другой апрель, этот сломался. Всё о погоде в Бресте в выходные
17.04.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Плохая новость: в эти выходные будет облачно и прохладно. Хорошая — отопление и горячую воду в Бресте
В субботу ночью будет 0…+2°С, сообщает
В воскресенье утром будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +3…5°С. Днем ожидается сплошная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +9°С.
Хороших выходных — и оставайтесь дома!
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Хорошая новость: отопление и горячую воду в Бресте отключать пока не собираются.
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