Дайте другой апрель, этот сломался. Всё о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Плохая новость: в эти выходные будет облачно и прохладно. Хорошая — отопление и горячую воду в Бресте отключать пока не собираются . Так что будем сидеть дома чистыми и в тепле.





В субботу ночью будет 0…+2°С, сообщает pogoda.by . По данным gismeteo , рано утром столбик термометра опустится до -1°С, а затем поднимется до +4°С. Будет ясно и без осадков. Днем небо затянет тучами, но осадков не обещают. Воздух прогреется до +10°С.

В воскресенье утром будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +3…5°С. Днем ожидается сплошная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +9°С.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!