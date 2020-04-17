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Дайте другой апрель, этот сломался. Всё о погоде в Бресте в выходные

17.04.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Плохая новость: в эти выходные будет облачно и прохладно. Хорошая — отопление и горячую воду в Бресте отключать пока не собираются. Так что будем сидеть дома чистыми и в тепле.


В субботу ночью будет 0…+2°С, сообщает pogoda.by. По данным gismeteo, рано утром столбик термометра опустится до -1°С, а затем поднимется до +4°С. Будет ясно и без осадков. Днем небо затянет тучами, но осадков не обещают. Воздух прогреется до +10°С.

В воскресенье утром будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +3…5°С. Днем ожидается сплошная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +9°С.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Хорошая новость: отопление и горячую воду в Бресте отключать пока не собираются.
 
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До конца апреля горячую воду в Бресте отключать не будут
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