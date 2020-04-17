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В Бресте думают отдать целый этаж гостиницы для желающих самоизолироваться
17.04.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один этаж гостиницы «Интурист» могут отдать для размещения людей, которые хотят самоизолироваться, сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
По данным на 16 апреля, в Бресте почти 1,6 тыс. человек находятся на самоизоляции. В основном это водители-дальнобойщики, а также контакты первого и второго уровней и брестчане, приехавшие из-за границы.
— Сейчас мы ищем вариант размещения горожан, которые хотят добровольно самоизолироваться. Рассматриваем варианты, включая нашу городскую гостиницу «Интурист». Один из этажей можно организовать под функцию самоизоляции. Никаких проблем в этом нет, учитывая то, что все гостиницы города практически пустые, — рассказал Александр Рогачук.
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