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В Бресте думают отдать целый этаж гостиницы для желающих самоизолироваться

17.04.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один этаж гостиницы «Интурист» могут отдать для размещения людей, которые хотят самоизолироваться, сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.


Фото: adromy4.livejournal.com

По данным на 16 апреля, в Бресте почти 1,6 тыс. человек находятся на самоизоляции. В основном это водители-дальнобойщики, а также контакты первого и второго уровней и брестчане, приехавшие из-за границы.

— Сейчас мы ищем вариант размещения горожан, которые хотят добровольно самоизолироваться. Рассматриваем варианты, включая нашу городскую гостиницу «Интурист». Один из этажей можно организовать под функцию самоизоляции. Никаких проблем в этом нет, учитывая то, что все гостиницы города практически пустые, — рассказал Александр Рогачук.

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Теги: Брест
 
 
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Проблем возникнуть не должно: все гостиницы города - пустые.
 
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