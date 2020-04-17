В Бресте думают отдать целый этаж гостиницы для желающих самоизолироваться

Источник материала: Tut.by

Один этаж гостиницы «Интурист» могут отдать для размещения людей, которые хотят самоизолироваться, сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.



Фото: adromy4.livejournal.com

По данным на 16 апреля, в Бресте почти 1,6 тыс. человек находятся на самоизоляции. В основном это водители-дальнобойщики, а также контакты первого и второго уровней и брестчане, приехавшие из-за границы.

— Сейчас мы ищем вариант размещения горожан, которые хотят добровольно самоизолироваться. Рассматриваем варианты, включая нашу городскую гостиницу «Интурист». Один из этажей можно организовать под функцию самоизоляции. Никаких проблем в этом нет, учитывая то, что все гостиницы города практически пустые, — рассказал Александр Рогачук.