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Экипаж МКС возвращается на Землю
17.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкипаж МКС возвращается на Землю! На борту корабля "Союз МС-15" - космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган. Они должны приземлиться в ближайшие полчаса! Экипаж провел на МКС 205 суток и совершил рекордное за экспедицию количество выходов в открытый космос.
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Экипаж МКС возвращается на Землю! На борту корабля "Союз МС-15" - космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган. Они должны...
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