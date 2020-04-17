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В Республиканском центре крови заготавливают плазму выздоровевших от COVID-19

17.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Донорами пока стали 4 человека. Сдать компонент крови могут переболевшие в возрасте от 18 до 60 лет. Причем, от момента выздоровления должно пройти не менее 15 суток. Иммунная плазма, прежде чем попасть к реципиенту, проходит облучение на специальном аппарате, затем фильтрацию. Дозы плазмы от одного донора - это примерно 600 миллилитров - хватает на полцикла лечения зараженного. 

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: "Мы видели, что у этих выздоровевших пациентов уже есть иммуноглобулины М и G, и мы рассчитываем, что это будет достаточно эффективно, и поможет в реанимациях, поможет врачам, которые работают сегодня с тяжелыми пациентами".

Такой метод лечения использовали и наши китайские коллеги. Медики отмечают, что о его эффективности можно говорить на второй-третий день от начала использования плазмы. К слову, в ближайшее время еще 4 выздоровевших от COVID-19 в Витебском регионе пополнят базу доноров иммунной плазмы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Донорами пока стали 4 человека. Сдать компонент крови могут переболевшие в возрасте от 18 до 60 лет. Причем, от момента выздоровления должно пройти не менее 15 суток....
 
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