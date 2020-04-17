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Пасмурно, прохладно, но без дождей. Погода в Гродно в выходные

17.04.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет пасмурно, прохладно, но без осадков, обещает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем будет +7…9°C. Сплошная облачность и без осадков. Днем — сильный ветер.

В воскресенье утром — облачно с прояснениями, а днем — пасмурно и снова без осадков. Слабый ветер. Температура воздуха +5…7°C.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные будет пасмурно, прохладно, но без осадков,
 
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