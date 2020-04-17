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«Думают, что мы пьяные и без воды». Пожарные - о службе, потерпевших и частых вызовах

17.04.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нас с детства учат, что при пожаре нужно покидать помещение и набирать 101, но редко рассказывают о самих пожарных и их работе. Мы поговорили с представителями этой профессии из разных стран. Они рассказали, есть ли в их части специальный пожарный столб, как с ними общаются пострадавшие от пожара, пропускают ли их на дороге и когда им бывает по-настоящему страшно.

Один из героев ролика, Ник Кабелев, также составил короткую инструкцию, что нужно делать при пожаре.

1. Необходимо сразу же покидать помещение — это единственное, что точно поможет выжить. Важно понимать, что на современном пожаре опасен не огонь, а дым. Он распространяется быстрее огня, а еще быстрее дыма — угарный газ и циановодород — отравляющие продукты горения, которые даже не имеют запаха.

2. Второй шаг — звоните в 101. Делать это нужно только после того, как вы покинули помещение.

3. Типичная ошибка — люди пытаются собрать ценные вещи и документы. На то, чтобы покинуть помещение, у вас есть 1−2 минуты. Если документы настолько важны, на всякий случай сейчас соберите их в маленькую сумку, которую можно будет быстро схватить.

4. Учите детей покидать помещение сразу же, как только они увидели или почувствовали дым. Нужно учить их делать это ползком, так как дым сначала скапливается сверху.

4. Не нужно пытаться тушить пожар, особенно садовыми шлангами.

 
 
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