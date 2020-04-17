Источник материала: БT

В сообществе фонда БТ ждут обратной связи в комментариях

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Золотой фонд Белтелерадиокомпании появится в широком доступе Золотой фонд БТ покажут в сети. Дирекция фондовых материалов медиахолдинга запустила проект к 75-летию Великой Победы. Это возможность для интернет-аудитории...

Золотой фонд БТ покажут в сети. Дирекция фондовых материалов медиахолдинга запустила проект к 75-летию Великой Победы. Это возможность для интернет-аудитории увидеть полнометражные художественные и документальные ленты, начиная с 1945 года, а также хроникальные кадры послевоенного восстановления Беларуси. Проект доступен на двух платформах, паблик под хештегом #ЗОЛОТОЙФОНДБТ есть в "ВКонтакте" и Facebook. Уже на выходных фонд поделится с аудиторией 4-серийным телефильмом по книге Ивана Шамякина "Тревожное счастье". Сегодня к нашим коллегам обращаются и белорусские театры. В рамках проекта 18 апреля в сообществе покажут балет Большого театра "Альпийская баллада". Только в цифре в фондах БТ насчитывается более 37 тысяч единиц хранения. 10 тысяч файлов кинопленки еще ждут своей очереди. Цифры аудиопроизведений - более 16 тысяч часов вещания.Наши коллеги обращаются к подписчикам, чтобы восстановить архив в части его описания. По хештегам помогите найти и узнать кадры прошлого. Вы сможете увидеть материалы, которые не имеют сопроводительной документации и помочь нам узнать героев, события и места, в которых велись съемки.