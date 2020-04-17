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Добрые слова поддержки медицинским работникам
17.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе только конкретная помощь, но и добрые слова поддержки медицинским работникам, которые спасают наши жизни и здоровье, в эти дни очень необходимы. Медики в эпицентре событий. Трудно даже представить, какой напряженный ритм жизни у них сейчас. Поэтому люди в нашей стране не скупятся на добрые слова признательности и благодарности (видео).
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Не только конкретная помощь, но и добрые слова поддержки медицинским работникам, которые спасают наши жизни и здоровье, в эти дни очень необходимы. Медики в...
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