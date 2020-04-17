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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Добрые слова поддержки медицинским работникам Не только конкретная помощь, но и добрые слова поддержки медицинским работникам, которые спасают наши жизни и здоровье, в эти дни очень необходимы. Медики в...

Не только конкретная помощь, но и добрые слова поддержки медицинским работникам, которые спасают наши жизни и здоровье, в эти дни очень необходимы. Медики в эпицентре событий. Трудно даже представить, какой напряженный ритм жизни у них сейчас. Поэтому люди в нашей стране не скупятся на добрые слова признательности и благодарности