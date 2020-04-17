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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня Валерию Рубинчику исполнилось бы 80 лет Имя режиссера и сценариста хорошо известно среди кинематографистов. В 70-ых мастер работал на киностудии "Беларусьфильм". На его счету такие картины, как "Могила...

Имя режиссера и сценариста хорошо известно среди кинематографистов. В 70-ых мастер работал на киностудии "Беларусьфильм". На его счету такие картины, как "Могила льва", "Венок сонетов", "Культпоход в театр". Именно Рубинчик удачно экранизировал повесть Владимира Короткевича "Дикая охота короля Стаха". Картину отметили на фестивале в Монреале. Он нашел себя не только за кадром. Зрители знают мастера как адвоката из фильма "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". Также он преподавал во ВГИКе.Вспоминать режиссера сегодня будут и в эфире. В 12:25 покажут его "Венок сонетов". А вечером зрителей ждет биографическая программа с фрагментами интервью самого мастера.