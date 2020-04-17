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Экипаж МКС приземлился в Казахстане
17.04.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУспешное возвращение на Землю! Экипаж МКС "Союз МС-15", который этой ночью отстыковался от станции, приземлился в степи Казахстана. Этот момент транслировался в прямом эфире. На Землю вернулись российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. После эвакуации их перевезут на Байконур.
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Успешное возвращение на Землю! Экипаж МКС "Союз МС-15", который этой ночью отстыковался от станции, приземлился в степи Казахстана. Этот момент транслировался в...
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