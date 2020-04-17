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Ипотека будет интересна для любых категорий граждан и повысит возможность купить жилье — Минэкономики

17.04.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ипотека будет интересна для любых категорий граждан и повысит возможность купить жилье — Минэкономики

Ипотека будет интересна для любых категорий граждан и повысит возможность купить жилье, заявил сегодня журналистам заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя указ №130 «Об ипотечном жилищном кредитовании», передает корреспондент БЕЛТА.

«Ипотека будет интересна для любых категорий граждан наравне с другими механизмами, которые сегодня имеются. Это увеличивает возможности наших граждан. Потребность в ипотеке растет, много обращений по этому поводу. Думаю, многие вопросы граждан мы закрыли принятием этого указа», — отметил Юрий Чеботарь.

Замминистра обратил внимание на то, что в стране есть несколько финансовых инструментов для поддержки строительства жилья, но один из наиболее распространенных во всем мире, ипотечное кредитование, в Беларуси не столь развит.

«Принятие указа является одним из шагов, чтобы ипотечное кредитование нашло более широкое применение как у банков, так и у нашего населения. Сегодня банки в принципе кредитуют под залог жилья, но есть вопросы. Их указ и урегулировал», — пояснил Юрий Чеботарь.

https://www.belta.by/

 
 
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Ипотека будет интересна для любых категорий граждан и повысит возможность купить жилье, заявил сегодня журналистам заместитель министра экономики Юрий...
 
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