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Ипотека будет интересна для любых категорий граждан и повысит возможность купить жилье — Минэкономики
17.04.2020 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ипотека будет интересна для любых категорий граждан и повысит возможность купить жилье, заявил сегодня журналистам заместитель министра экономики Юрий Чеботарь,
«Ипотека будет интересна для любых категорий граждан наравне с другими механизмами, которые сегодня имеются. Это увеличивает возможности наших граждан. Потребность в ипотеке растет, много обращений по этому поводу. Думаю, многие вопросы граждан мы закрыли принятием этого указа», — отметил Юрий Чеботарь.
Замминистра обратил внимание на то, что в стране есть несколько финансовых инструментов для поддержки строительства жилья, но один из наиболее распространенных во всем мире, ипотечное кредитование, в Беларуси не столь развит.
«Принятие указа является одним из шагов, чтобы ипотечное кредитование нашло более широкое применение как у банков, так и у нашего населения. Сегодня банки в принципе кредитуют под залог жилья, но есть вопросы. Их указ и урегулировал», — пояснил Юрий Чеботарь.
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Ипотека будет интересна для любых категорий граждан и повысит возможность купить жилье — Минэкономики
Ипотека будет интересна для любых категорий граждан и повысит возможность купить жилье, заявил сегодня журналистам заместитель министра экономики Юрий...
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