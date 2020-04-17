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Караник: среди сотрудников скорой в Минске 90 случаев заражения коронавирусом
17.04.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник,
По словам министра, из всех работников скорой помощи в Минске, у которых выявлен COVID-19, только 23 — медицинские работники, которые ездят на выезды. Остальные — руководящие сотрудники и обслуживающий персонал.
— Как показала практика, необходимо всем иметь средства защиты и пользоваться ими постоянно, а не только во время выездов, — сказал Владимир Караник.
Он заверил, что все сотрудники находятся сейчас под наблюдением. Тяжелых случаев нет.
По словам Караник, на работу скорой ситуация не повлияет.
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