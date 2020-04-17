Караник: среди сотрудников скорой в Минске 90 случаев заражения коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, среди сотрудников скорой помощи в Минске — 90 случаев заражения.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам министра, из всех работников скорой помощи в Минске, у которых выявлен COVID-19, только 23 — медицинские работники, которые ездят на выезды. Остальные — руководящие сотрудники и обслуживающий персонал.

— Как показала практика, необходимо всем иметь средства защиты и пользоваться ими постоянно, а не только во время выездов, — сказал Владимир Караник.

Он заверил, что все сотрудники находятся сейчас под наблюдением. Тяжелых случаев нет.

По словам Караник, на работу скорой ситуация не повлияет.