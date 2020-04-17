Марафон благодарности. БРСМ и Белпочта проводят акцию «#СпасибоМедикам»

Источник материала: Радзiма





Белорусский республиканский союз молодежи и РУП «Белпочта» предлагают всем желающим сказать спасибо медицинским работникам страны. Сделать это просто: нужно до конца апреля отправить открытку или почтовую карточку с пожеланиями, словами благодарности и поддержки в любое учреждение здравоохранения.

Открытку можно купить, смастерить своими руками или скачать готовый эскиз в интернете. Марка и конверт не потребуются, почтальоны доставят послание бесплатно. Главное — указать адрес медучреждения и хештег #СпасибоМедикам. Пожелание можно отдать в почтовом отделении либо опустить в любой почтовый ящик.

Уже в первый день марафона, 14 апреля, активисты Глусской районной организации ОО «БРСМ» отправили открытки в учреждения здравоохранения нашего района (центральную районную больницу, районный центр гигиены и эпидемиологии, 8 ФАПов и 3 амбулатории), а также Октябрьского, Любанского, Стародорожского, Осиповичского и Бобруйского. В посланиях — теплые пожелания и слова признательности за профессионализм, заботу, теплоту и сердечность медицинским работникам. Открытки доставят адресатам на этой неделе. В райкоме ОО «БРСМ» надеются, что к марафону благодарности присоединятся и другие глусчане, ведь поблагодарить врачей за их труд, поддержать их в этой непростой для всех ситуации и важно, и не сложно.

А. АВТУХОВА

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