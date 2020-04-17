Погода, как и Минздрав, советует Пасху отметить дома

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные дни, погодные условия продолжат формировать прохладные и неустойчивые воздушные массы, поступающие со Скандинавии. Об этом сообщает Белгидромет.



Фото: Reuters

18 апреля, в субботу, небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут местами по северо-востоку страны, на остальной территории республики осадки маловероятны. Ветер ослабеет до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4, +2°С, максимальная днем +7 +13°С.

В воскресенье ночью в северо-восточных, а днем и в центральных районах страны ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха минимальная ночью -4, +1°С, максимальная днем +4 +10°С, по юго-западу до +12°С.

В понедельник и вторник будет в основном без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью 0, -5°С, максимальная днем +4 +10°С, по юго-западу до +12°С.