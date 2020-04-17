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Акция "Собери ссобойку доктору" объединяет кафе и рестораны Беларуси

17.04.2020 20:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Юрий Агеенко - владелец ресторана, он же шеф-повар, стал первым в Беларуси, кто полностью закрыл свое заведение для посетителей и вместе с командой  начал готовить  обеды для врачей.

Сейчас ресторан готовит 650 обедов  ежедневно. Рабочий день команды начинается в 6 утра. 

Юрий изначально понимал, что при всем желании ресурсов одного ресторана не хватит, чтобы накормить всех врачей. Поэтому он стал призывать людей объединяться, объявил, что ресторан нуждается в помощи в виде овощей, фруктов, бакалеи и  других продуктов. Он ожидал, что  люди придут на помощь, но такое количество откликнувшихся даже для него стало сюрпризом. 

Сейчас многие рестораны города берут на себя дополнительную нагрузку, чтобы поддержать врачей так, как они умеют делать это лучше всего - накормив вкусным, питательным обедом.  В команде Вадима Турновского работа кипит с 8 утра.  Настроение у всех прекрасное - все делают то, что любят, для тех, кому сейчас это необходимо. 

Повара  готовят  140 обедов для врачей ежедневно. Ресторан не прекращал свою работу. Готовка  для врачей - волонтерский труд. Поэтому  до основной работы  с 8 до 11 часов утра ежедневно повара по своей инициативе готовят обеды для врачей.

Все эти блюда в ближайший час будут доставлены в больницы. Повара надеются, что еда, приготовленная с заботой и мыслями о тех, для кого она делается, способна поддержать и дать силы, которые сейчас так нужны врачам. 

Помогают врачам не только кафе и рестораны города Минска, многие города Беларуси присоединились к акции "Собери ссобойку доктору". Вместе мы справимся.

 
Теги: Минск
 
 
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Юрий Агеенко - владелец ресторана, он же шеф-повар, стал первым в Беларуси, кто полностью закрыл свое заведение для посетителей и вместе с командой  начал готовить ...
 
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