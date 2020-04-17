Министр здравоохранения разъяснил, какая позиция у ведомства по школьным каникулам

Источник материала: Tut.by

«Если сельская местность, эпидемиологически спокойный район и нет возможности дистанционного обучения, то, наверное, часть школ будет возвращена к обычной процедуре. Школы, которые находятся в эпидемиологически неблагоприятных районах, рассматривают вопросы дистанционного обучения», — сказал Владимир Караник.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Несмотря на рекомендации ВОЗ о том, что Беларусь должна принимать дальнейшие меры социального и физического дистанцирования, отказываться от массовых мероприятий, запланирован республиканский субботник, идут репетиции парада, продолжается футбольный чемпионат. А сегодня стало известно, что дети с понедельника должны вернуться в школы . Во время пресс-конференции министра здравоохранения попросили дать рекомендацию: так что делать со школьными каникулами: нужно их проделывать или нет?

— Не забывайте, что вы находитесь на брифинге в Министерстве здравоохранения (намек на то, что этот вопрос решает не Минздрав — Прим. TUT.BY), — говорит Владимир Караник. — Позиция была озвучена. Если сельская местность, эпидемиологически спокойный район и нет возможности дистанционного обучения, то, наверное, часть школ будет возвращена к обычной процедуре. Школы, которые находятся в эпидемиологически неблагоприятных районах, рассматривают вопросы дистанционного обучения.

Но еще раз — это не вопрос Министерства здравоохранения, это вопрос Министерства образования. Мы даем информацию об эпидемиологической обстановке по стране с разбивкой по всем регионам. Насколько я понимаю, где есть возможность, будет дистанционное обучение. Где такой потребности и возможности нет, и где спокойная обстановка, будет возобновлено обычное обучение. В тех школах, которые отрабатываются в рамках контакта первого уровня, работает санэпимедслужба и Минздрав, там принимаются решения однозначные.

Сегодня некоторым детям, которые учатся в минских школах сообщили , что с понедельника они выходят на занятия. По цифрам Минздрава, Минск на первом месте по количеству зараженных COVID-19, здесь зафиксировано 2308 случаев. И остается неясным: если столица эпидемиологически неблагоприятный район, то как дети выйдут на занятия? Почему не рассматривается вопрос о дистанционном обучении? Мы попытались получить разъяснения у министра здравоохранения:

— Это не к нам, мы — Минздрав, — еще раз повторил он.