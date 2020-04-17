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Прогноз погоды на 18 апреля

17.04.2020 16:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду в Беларуси будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Ботнического залива. 18 апреля (суббота) опасных метеорологических явлений не ожидается (видео).
 
 
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Погоду в Беларуси будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Ботнического залива. 18 апреля (суббота) опасных метеорологических...
 
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