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На станции метро «Площадь Ленина» установили тепловизор

17.04.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском метрополитене на станции «Площадь Ленина» установили тепловизор. Он определяет повышенную температуру у входящих пассажиров. Планируется, что людей будут предупреждать об их состоянии и предлагать помощь. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Тепловизор позволяет на расстоянии выявить повышенную температуру у человека. На экране у сотрудников метро отображается фото пассажира и его температура. Тепловизор установили на входе популярной станции метро «Площадь Ленина». Он работает в тестовом режиме.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович говорит, что местные власти вместе с санитарно-эпидемиологической службой города решают, какие меры предпринимать, если в метро выявят пассажира с повышенной температурой.

— Об отказе в перевозке речи не идет, в профилактических целях рассматриваем варианты предупреждения человека о его состоянии, возможно, консультации или оказания помощи.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: агентство «Минск-Новости»

Проект рассчитан на перспективу и будет полезен не только при нынешней эпидситуации, но и в будущем — в периоды всплеска респираторных инфекций. Позже тепловизоры могут появиться и на других станциях подземки.

Также Дорохович добавил, что минчане стали реже пользоваться метро: сейчас суточный пассажиропоток в метро составляет 400 тысяч человек, в то время как обычно он варьировался в пределах 800 тысяч — 1 миллиона.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минском метрополитене на станции «Площадь Ленина» установили тепловизор. Планируется, что людей будут предупреждать об их состоянии. Подробности сообщает...
 
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