Специалисты хлебозавода Сенненского райпо начали готовиться к Пасхе ещё в среду

В этом году специалисты хлебозавода Сенненского райпо порадуют жителей и гостей района праздничной выпечкой по новой рецептуре.
Кексы с изюмом и два вида кулича станут украшением пасхального стола. Как утверждают специалисты, их выпечка производится из натуральных продуктов.
Оценить пасхальную продукцию хлебозавода смогут не только сенненцы. Выпечка будет реализовываться в магазинах Чашникского, Толочинского, Витебского районов, а также на Смоленском рынке города Витебска.
«ГС».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году специалисты хлебозавода Сенненского райпо порадуют жителей и гостей района праздничной выпечкой по новой рецептуре. Кексы с изюмом и два вида...