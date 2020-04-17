Специалисты хлебозавода Сенненского райпо начали готовиться к Пасхе ещё в среду

Источник материала: Голас Сененшчыны

В этом году специалисты хлебозавода Сенненского райпо порадуют жителей и гостей района праздничной выпечкой по новой рецептуре.





Кексы с изюмом и два вида кулича станут украшением пасхального стола. Как утверждают специалисты, их выпечка производится из натуральных продуктов.





Оценить пасхальную продукцию хлебозавода смогут не только сенненцы. Выпечка будет реализовываться в магазинах Чашникского, Толочинского, Витебского районов, а также на Смоленском рынке города Витебска.

























«ГС».