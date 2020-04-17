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Специалисты хлебозавода Сенненского райпо начали готовиться к Пасхе ещё в среду

17.04.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

В этом году специалисты хлебозавода Сенненского райпо порадуют жителей и гостей района праздничной выпечкой по новой рецептуре.

Специалисты хлебозавода Сенненского райпо начали готовиться к Пасхе ещё в среду

Кексы с изюмом и два вида кулича станут украшением пасхального стола. Как утверждают специалисты, их выпечка производится из натуральных продуктов.

Специалисты хлебозавода Сенненского райпо начали готовиться к Пасхе ещё в среду

Оценить пасхальную продукцию хлебозавода смогут не только сенненцы. Выпечка будет реализовываться в магазинах  Чашникского, Толочинского, Витебского районов, а также на Смоленском рынке города Витебска.

Специалисты хлебозавода Сенненского райпо начали готовиться к Пасхе ещё в среду

Специалисты хлебозавода Сенненского райпо начали готовиться к Пасхе ещё в среду

Специалисты хлебозавода Сенненского райпо начали готовиться к Пасхе ещё в среду

Специалисты хлебозавода Сенненского райпо начали готовиться к Пасхе ещё в среду

Специалисты хлебозавода Сенненского райпо начали готовиться к Пасхе ещё в среду

Специалисты хлебозавода Сенненского райпо начали готовиться к Пасхе ещё в среду

 «ГС».

 
Теги: Витебск
 
 
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В этом году специалисты хлебозавода Сенненского райпо порадуют жителей и гостей района праздничной выпечкой по новой рецептуре. Кексы с изюмом и два вида...
 
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