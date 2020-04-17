|
Страстная пятница у православных. Верующие вспоминают распятие Христа, а в храмах выносят Плащаницу
17.04.2020 15:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Свято-Духовом кафедральном соборе Минска завершилось одно из центральных богослужений Страстной пятницы. В этот день православные верующие вспоминают распятие Христа, а в храмах выносят Плащаницу - это большой плат с вышитым образом Иисуса. Службу в прямом эфире транслировал телеканал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска завершилось одно из центральных богослужений Страстной пятницы. В этот день православные верующие вспоминают распятие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)