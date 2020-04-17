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Страстная пятница у православных. Верующие вспоминают распятие Христа, а в храмах выносят Плащаницу

17.04.2020 15:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска завершилось одно из центральных богослужений Страстной пятницы. В этот день православные верующие вспоминают распятие Христа, а в храмах выносят Плащаницу - это большой плат с вышитым образом Иисуса. Службу в прямом эфире транслировал телеканал "Беларусь 3". А в 19 часов  на третьей кнопке  впервые покажут чин погребения Плащаницы. Напомним, сегодня православные встречают самый строгий день предпасхальной - Страстной - недели.

 
Теги: Минск
 
 
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В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска завершилось одно из центральных богослужений Страстной пятницы. В этот день православные верующие вспоминают распятие...
 
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