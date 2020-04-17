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Совет Республики продолжит работу с обращениями граждан во всех доступных форматах
17.04.2020 15:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сегодня сообщил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время прямой телефонной линии. Приемы граждан в сложившейся эпидемиологической ситуации проведут с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Это эффективный формат, позволяющий в частных случаях видеть системные проблемы. В ходе прямой телефонной линии чаще всего звучали вопросы о работе ЖКХ, благоустройстве, земельных отношениях и приватизации. Все обращения взяты в работу и поставлены на особый контроль.
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Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время прямой телефонной линии. Приемы граждан в сложившейся...
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