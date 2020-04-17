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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совет Республики продолжит работу с обращениями граждан во всех доступных форматах Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время прямой телефонной линии. Приемы граждан в сложившейся...

Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время прямой телефонной линии. Приемы граждан в сложившейся эпидемиологической ситуации проведут с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Это эффективный формат, позволяющий в частных случаях видеть системные проблемы. В ходе прямой телефонной линии чаще всего звучали вопросы о работе ЖКХ, благоустройстве, земельных отношениях и приватизации. Все обращения взяты в работу и поставлены на особый контроль.