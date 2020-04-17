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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В технопарке БНТУ разрабатывают защитные маски и приспособления для подачи кислорода В технопарке БНТУ на 3D-принтере разрабатывают защитные маски и приспособления для подачи кислорода. Экран защитной маски непосредственно печатается, а уже каркас...

В технопарке БНТУ на 3D-принтере разрабатывают защитные маски и приспособления для подачи кислорода. Экран защитной маски непосредственно печатается, а уже каркас для него вырезается на лазерном станке. Буквально со вторника специалисты сделали 300 масок и сотню специальных кислородных систем. Медоборудование уже передали в 432-й военный госпиталь, Минский областной противотуберкулезный диспансер, Вилейскую центральную больницу, столичную 4-ую детскую клинику и 5-й госпиталь для взрослых. Все разработки сделаны на безвозмездной основе. К благотворительному проекту присоединились волонтеры. Технопарк БНТУ вот уже 17 лет работает в медицинской сфере. В основном это изделия для травматологии и ортопедии, а также кардиологическое направление.