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В технопарке БНТУ разрабатывают защитные маски и приспособления для подачи кислорода

17.04.2020 16:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В технопарке БНТУ на 3D-принтере разрабатывают защитные маски и приспособления для подачи кислорода. Экран защитной маски непосредственно печатается, а уже каркас для него  вырезается на лазерном станке. Буквально со вторника специалисты сделали 300 масок и сотню специальных кислородных систем. Медоборудование уже передали в 432-й военный госпиталь, Минский областной противотуберкулезный диспансер, Вилейскую центральную больницу, столичную 4-ую детскую клинику и 5-й госпиталь для взрослых. Все разработки сделаны на безвозмездной основе. К благотворительному проекту присоединились волонтеры. Технопарк БНТУ вот уже 17 лет работает в медицинской сфере. В основном  это изделия для травматологии и ортопедии, а также кардиологическое направление.

 
 
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В технопарке БНТУ на 3D-принтере разрабатывают защитные маски и приспособления для подачи кислорода. Экран защитной маски непосредственно печатается, а уже каркас...
 
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