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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Время дарить тепло. Педагоги поздравляют медиков с Пасхой "Время дарить тепло". Акция с таким названием прошла в Заводском районе. Подарки, сделанные своими руками, сегодня столичные педагоги вручили сотрудникам 10-й...

"Время дарить тепло". Акция с таким названием прошла в Заводском районе. Подарки, сделанные своими руками, сегодня столичные педагоги вручили сотрудникам 10-й городской больницы. Медиков, которые сегодня работают в усиленном режиме, поздравили с Пасхой, высказали теплые слова поддержки в непростой ситуации. Врачам достались корзины с куличами, разноцветными яйцами и пряниками. К социальной инициативе продолжают присоединяться различные организации. Материально медицинским учреждениям и их работникам сейчас активно помогают банки, поддержку оказывают и общественные организации.