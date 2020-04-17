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Время дарить тепло. Педагоги поздравляют медиков с Пасхой
17.04.2020 16:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Время дарить тепло". Акция с таким названием прошла в Заводском районе. Подарки, сделанные своими руками, сегодня столичные педагоги вручили сотрудникам 10-й городской больницы. Медиков, которые сегодня работают в усиленном режиме, поздравили с Пасхой, высказали теплые слова поддержки в непростой ситуации. Врачам достались корзины с куличами, разноцветными яйцами и пряниками. К социальной инициативе продолжают присоединяться различные организации. Материально медицинским учреждениям и их работникам сейчас активно помогают банки, поддержку оказывают и общественные организации.
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"Время дарить тепло". Акция с таким названием прошла в Заводском районе. Подарки, сделанные своими руками, сегодня столичные педагоги вручили сотрудникам 10-й...
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