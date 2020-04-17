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Время дарить тепло. Педагоги поздравляют медиков с Пасхой

17.04.2020 16:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Время дарить тепло". Акция с таким названием прошла в Заводском районе. Подарки, сделанные своими руками,  сегодня столичные педагоги вручили сотрудникам 10-й городской больницы. Медиков, которые сегодня работают в усиленном режиме, поздравили с Пасхой, высказали теплые слова поддержки в непростой ситуации. Врачам достались корзины с куличами, разноцветными яйцами и пряниками.  К социальной инициативе продолжают присоединяться различные организации. Материально медицинским учреждениям и их работникам сейчас активно помогают банки, поддержку оказывают и общественные организации.

 
 
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"Время дарить тепло". Акция с таким названием прошла в Заводском районе. Подарки, сделанные своими руками,  сегодня столичные педагоги вручили сотрудникам 10-й...
 
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