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В центральном регионе проходит акция "Низкий поклон вам, боевые подруги"
17.04.2020 16:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖенщин-ветеранов накануне Дня Победы поздравляет Минский областной исполнительный комитет совместно с представителями бизнеса. Кроме добрых слов и благодарностей для них подготовили продуктовые наборы. Крупы, консервы, сладкие угощения и, конечно, особенно необходимые в этот период витамины - овощи и фрукты. Всего в рамках акции доставят почти 250 продуктовых наборов женщинам-ветеранам Минской области.
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Женщин-ветеранов накануне Дня Победы поздравляет Минский областной исполнительный комитет совместно с представителями бизнеса. Кроме добрых слов и...
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