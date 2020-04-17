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Пасхальные угощения от столичных кондитеров и хлебопеков

17.04.2020 16:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже в это воскресенье православные верующие отметят главный праздник христианского календаря - Пасху. Его обязательные символы - разноцветные яйца, творожные пасхи и классические куличи. Кто-то готовит их самостоятельно,  кто-то покупает в магазинах. При этом каждый рецепт особенный. О пасхальных  десертах сюжет Елены Витко.

Ирина Палагутина - хлебопек со стажем. Аппетитный и душистый аромат выпечки по ее квартире разносится уже 10  лет. Но недавно женщина встретила коллегу-любителя - и "родился" новый гастрономический проект. Теперь в дуэте они делают хлеб на заказ  по бабушкиным рецептам, а еще  проводят кулинарные мастер-классы. Накануне праздника ингредиенты для выпечки меняются. И на пасхальном столе у Ирины  разноцветные имбирные пряники в виде яиц, панеттоне, краффины, пышные куличи с самодельными цукатами. 

Особый подход к пасхальным мотивам  и в пекарнях с промышленными масштабами. Последние несколько дней столичные хлебозаводы работают в усиленном режиме. И днем, и ночью здесь выпекают сладкие мучные и творожные угощения. В ассортименте различные пряники, торты и, конечно, пасхальные куличи. И хотя производство автоматизировано,  украшают пасхальную выпечку  вручную. Уже в продажу поступили куличи с изюмом, корицей, орехами, шоколадом. Нынешняя новинка - пасхальные маковые пироги. 

 
 
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Уже в это воскресенье православные верующие отметят главный праздник христианского календаря - Пасху. Его обязательные символы - разноцветные яйца, творожные...
 
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