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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пасхальные угощения от столичных кондитеров и хлебопеков Уже в это воскресенье православные верующие отметят главный праздник христианского календаря - Пасху. Его обязательные символы - разноцветные яйца, творожные...

Уже в это воскресенье православные верующие отметят главный праздник христианского календаря - Пасху. Его обязательные символы - разноцветные яйца, творожные пасхи и классические куличи. Кто-то готовит их самостоятельно, кто-то покупает в магазинах. При этом каждый рецепт особенный. О пасхальных десертах сюжетИрина Палагутина - хлебопек со стажем. Аппетитный и душистый аромат выпечки по ее квартире разносится уже 10 лет. Но недавно женщина встретила коллегу-любителя - и "родился" новый гастрономический проект. Теперь в дуэте они делают хлеб на заказ по бабушкиным рецептам, а еще проводят кулинарные мастер-классы. Накануне праздника ингредиенты для выпечки меняются. И на пасхальном столе у Ирины разноцветные имбирные пряники в виде яиц, панеттоне, краффины, пышные куличи с самодельными цукатами.Особый подход к пасхальным мотивам и в пекарнях с промышленными масштабами. Последние несколько дней столичные хлебозаводы работают в усиленном режиме. И днем, и ночью здесь выпекают сладкие мучные и творожные угощения. В ассортименте различные пряники, торты и, конечно, пасхальные куличи. И хотя производство автоматизировано, украшают пасхальную выпечку вручную. Уже в продажу поступили куличи с изюмом, корицей, орехами, шоколадом. Нынешняя новинка - пасхальные маковые пироги.